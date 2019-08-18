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16:01   18 Августа 2019
Весь мир

Демонстранты окружили в Гонконге правительственный комплекс зданий

Демонстранты окружили в Гонконге правительственный комплекс зданий

Толпа участников демонстрации в Гонконге окружила комплекс правительственных зданий в районе Адмиралтейство. Люди заняли мост напротив зданий, выкрикивают оскорбления в адрес правоохранителей и светят лазерами в здание законодательного собрания, окруженное двухметровыми барьерами. Полиция пока не пытается их разогнать.

В Гонконге жители проводят манифестации уже 11-ю неделю подряд. Демонстрации начались из-за поправок, которые в случае принятия позволят властям выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Сначала протестные акции носили мирный характер, но с каждой неделей сборища приобретали более ожесточенный характер, в беспорядках пострадали несколько десятков человек.

Организаторам сегодняшней акции разрешили провести собрание в парке Виктория, однако многотысячная толпа после митинга решила устроить незаконное шествие.

Ранее сообщалось, что французский МИД призвал к диалогу для мирного решения кризиса в Гонконге.

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Автор: Ольга Шпакова
#политика #весь мир #протесты #гонконг

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