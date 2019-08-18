У водителя автобуса, попавшего в ДТП в Москве, обнаружили 30 штрафов

Водитель туристического автобуса, который ранее врезался в столб в Москве, имеет 30 штрафов за нарушение скоростного режима и несоблюдение требований знаков дорожного движения. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте «Московский транспорт» 18 августа.

Отмечается, что за рулем ТС сидел гражданин Молдавии 1972 года рождения. Согласно предварительным данным, в аварии виноват он.

ДТП на ш.Энтузиастов: по предварительной информации виноват водитель автобуса 1972 г.рождения, гражданин Молдовы. К врачу обратилось 18 человек, погибших нет. У "автобуса" 30 штрафов за нарушение ПДД:превышение скорости,несоблюдение требований знаков ДД. pic.twitter.com/yAJgBKz8Z9 — Московский транспорт (@DtRoad) August 18, 2019

С утра стало известно, что автобус с 32 китайцами въехал в столб освещения в московском районе Перово на пересечении шоссе Энтузиастов и первой Владимирской улицы. Пострадали 29 человек, из которых 19 госпитализировали, в том числе двоих детей. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.