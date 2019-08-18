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15:34   18 Августа 2019
Россия

Подозреваемый в убийстве семьи школьник из Ульяновской области был отличником

Подозреваемый в убийстве семьи школьник из Ульяновской области был отличником

Подросток, подозреваемый в убийстве пяти человек, в том числе двух детей, имел хорошую репутацию в школе и был отличником, заявил замгубернатора региона Сергей Люльков. 

Уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего» возбуждено по факту убийства семьи в частном доме села Патрикеево Ульяновской области. Полицейские также обнаружили тело самого школьника недалеко от дома, рядом с вышкой сотовой связи.

«Он был отличником… Со стороны школы характеризовался положительно», — цитирует Люлькова ТАСС.

По предварительной версии, 16-летний школьник в ночь с 17 на 18 августа убил топором бабушку, дедушку, мать и двоих детей-близнецов четырех лет, предварительно оставив записку. Сейчас этот текст изучают следователи.

Ранее в середине мая вооруженный пистолетом школьник взял в заложники учеников гимназии №7 в Казани. Его остановили приехавшие на место сотрудники полиции, ни один ребенок не пострадал.

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Автор: Тимофей Булочкин
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