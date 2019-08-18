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15:26   18 Августа 2019
Россия

Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Самарской области

Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Самарской области

Легкомоторный самолет Як-55 совершил жесткую посадку неподалеку от населенного пункта Подстепки Ставропольского района Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

В результате жесткой посадки легкомоторник охватил огонь, в происшествии погиб пилот 1970 года рождения.

Пожар был ликвидирован.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в США при падении легкомоторного самолета Cessna 303 на дом погиб один человек. На борту находились трое. Инцидент произошел в штате Нью-Йорк.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #самарская область #легкомоторный самолет

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