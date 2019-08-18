Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Самарской области

Легкомоторный самолет Як-55 совершил жесткую посадку неподалеку от населенного пункта Подстепки Ставропольского района Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

В результате жесткой посадки легкомоторник охватил огонь, в происшествии погиб пилот 1970 года рождения.

Пожар был ликвидирован.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в США при падении легкомоторного самолета Cessna 303 на дом погиб один человек. На борту находились трое. Инцидент произошел в штате Нью-Йорк.