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15:09   18 Августа 2019
Россия

Мазутное озеро горит в Самаре на площади 400 «квадратов»

Мазутное озеро горит в Самаре на площади 400 «квадратов»

Пожар на мазутном озере произошел в Самаре в воскресенье, 18 августа, сообщили в региональном главке МЧС. Сообщение об этом поступило в 13.28 по местному времени, 12.28 по московскому.

Отмечается, что инцидент произошел в районе СНТ «Авиатор». На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

«Пострадавших нет. Угрозы распространения огня на населенные пункты и строения нет», — отметили в публикации.

Изначально говорилось, что в огне находится 800 квадратных метров, однако позже уточнили, что горение охватило в два раза меньше площади  — 400 «квадратов». В тушении участвуют 12 человек и четыре единицы техники.

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Автор: Анна Манц
#пожар #самара #мазут

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