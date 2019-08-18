Полиция опять задержала фальсификатора Яшина за призывы к беспорядкам в Москве

Экс-кандидат в Мосгордуму Илья Яшин, призывавший к несогласованным митингам, вновь задержан 18 августа на выходе из спецприемника.

Яшин задержан по статье 20.2 КоАП РФ «Нарушение правил проведения митингов», сообщает Федеральное агентство новостей. Сейчас оформляются документы по административному правонарушению.

Ранее Яшин, председатель совета депутатов МО Красносельский, не был допущен МГИК до регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму из-за бракованных подписей и использования автографов мертвецов в подписных листах, поданных за его выдвижение. После этого экс-кандидат призывал москвичей выходить на несанкционированные протестные акции 14 июля, 27 июля и 3 августа. 8 августа Яшина арестовал Хамовнический суд Москвы за организацию массовых беспорядков 14 июля, он получил 10 суток ареста.

В пятницу 9 августа Центризбирком отклонил апелляцию Яшина и оставил в силе решение снять его с выборов. Комиссия считает, что Яшин воспользовался служебным положением во время агитации и выложил в интернет видеоролик о своей деятельности в качестве главы Красносельского округа.