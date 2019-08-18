Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Подозреваемый в убийстве семьи школьник из Ульяновской области был отличником

Подозреваемый в убийстве семьи школьник из Ульяновской области был отличником

 У водителя автобуса, попавшего в ДТП в Москве, обнаружили 30 штрафов

У водителя автобуса, попавшего в ДТП в Москве, обнаружили 30 штрафов
Экс-депутат Рады обнародовал отчет о преступлениях ВСУ на Донбассе

Экс-депутат Рады обнародовал отчет о преступлениях ВСУ на Донбассе

 Порошенко рассказал о вещах, «пугающих» Россию

Порошенко рассказал о вещах, «пугающих» Россию
Эксперт не верит в страшилки о катастрофических последствиях жесткого Brexit для Британии

Эксперт не верит в страшилки о катастрофических последствиях жесткого Brexit для Британии

 Reuters сообщили, что ИГ* ответственны за теракт в Кабуле

Reuters сообщили, что ИГ* ответственны за теракт в Кабуле
Подозреваемый в убийстве семьи школьник из Ульяновской области был отличником

Подозреваемый в убийстве семьи школьник из Ульяновской области был отличником

 У водителя автобуса, попавшего в ДТП в Москве, обнаружили 30 штрафов

У водителя автобуса, попавшего в ДТП в Москве, обнаружили 30 штрафов
Экс-депутат Рады обнародовал отчет о преступлениях ВСУ на Донбассе

Экс-депутат Рады обнародовал отчет о преступлениях ВСУ на Донбассе

 Порошенко рассказал о вещах, «пугающих» Россию

Порошенко рассказал о вещах, «пугающих» Россию
Эксперт не верит в страшилки о катастрофических последствиях жесткого Brexit для Британии

Эксперт не верит в страшилки о катастрофических последствиях жесткого Brexit для Британии

 Reuters сообщили, что ИГ* ответственны за теракт в Кабуле

Reuters сообщили, что ИГ* ответственны за теракт в Кабуле
14:56   18 Августа 2019
Россия

Полиция опять задержала фальсификатора Яшина за призывы к беспорядкам в Москве

Полиция опять задержала фальсификатора Яшина за призывы к беспорядкам в Москве

Экс-кандидат в Мосгордуму Илья Яшин, призывавший к несогласованным митингам, вновь задержан 18 августа на выходе из спецприемника.

Яшин задержан по статье  20.2 КоАП РФ «Нарушение правил проведения митингов», сообщает Федеральное агентство новостей. Сейчас оформляются документы по административному правонарушению.

Ранее Яшин, председатель совета депутатов МО Красносельский, не был допущен МГИК до регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму из-за бракованных подписей и использования автографов мертвецов в подписных листах, поданных за его выдвижение. После этого экс-кандидат призывал москвичей выходить на несанкционированные протестные акции 14 июля, 27 июля и 3 августа. 8 августа Яшина арестовал Хамовнический суд Москвы за организацию массовых беспорядков 14 июля, он получил 10 суток ареста. 

Полиция опять задержала фальсификатора Яшина за призывы к беспорядкам в Москве

В пятницу 9 августа Центризбирком отклонил апелляцию Яшина и оставил в силе решение снять его с выборов. Комиссия считает, что Яшин воспользовался служебным положением во время агитации и выложил в интернет видеоролик о своей деятельности в качестве главы Красносельского округа. 

Полиция опять задержала фальсификатора Яшина за призывы к беспорядкам в Москве

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#москва #россия #задержание #выборы #политика #новости #общество #яшин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...