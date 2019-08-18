Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Подозреваемый в убийстве семьи школьник из Ульяновской области был отличником

Подозреваемый в убийстве семьи школьник из Ульяновской области был отличником

 У водителя автобуса, попавшего в ДТП в Москве, обнаружили 30 штрафов

У водителя автобуса, попавшего в ДТП в Москве, обнаружили 30 штрафов
Экс-депутат Рады обнародовал отчет о преступлениях ВСУ на Донбассе

Экс-депутат Рады обнародовал отчет о преступлениях ВСУ на Донбассе

 Порошенко рассказал о вещах, «пугающих» Россию

Порошенко рассказал о вещах, «пугающих» Россию
Эксперт не верит в страшилки о катастрофических последствиях жесткого Brexit для Британии

Эксперт не верит в страшилки о катастрофических последствиях жесткого Brexit для Британии

 Reuters сообщили, что ИГ* ответственны за теракт в Кабуле

Reuters сообщили, что ИГ* ответственны за теракт в Кабуле
Подозреваемый в убийстве семьи школьник из Ульяновской области был отличником

Подозреваемый в убийстве семьи школьник из Ульяновской области был отличником

 У водителя автобуса, попавшего в ДТП в Москве, обнаружили 30 штрафов

У водителя автобуса, попавшего в ДТП в Москве, обнаружили 30 штрафов
Экс-депутат Рады обнародовал отчет о преступлениях ВСУ на Донбассе

Экс-депутат Рады обнародовал отчет о преступлениях ВСУ на Донбассе

 Порошенко рассказал о вещах, «пугающих» Россию

Порошенко рассказал о вещах, «пугающих» Россию
Эксперт не верит в страшилки о катастрофических последствиях жесткого Brexit для Британии

Эксперт не верит в страшилки о катастрофических последствиях жесткого Brexit для Британии

 Reuters сообщили, что ИГ* ответственны за теракт в Кабуле

Reuters сообщили, что ИГ* ответственны за теракт в Кабуле
14:56   18 Августа 2019
Россия

Дагестанские власти намерены восстановить лов кильки в промышленных масштабах

Дагестанские власти намерены восстановить лов кильки в промышленных масштабах

Правительство Республики Дагестан хочет восстановить промышленный вылов каспийской кильки, рассказал глава субъекта Владимир Васильев 18 августа.

«Скоро будем восстанавливать кильку каспийскую, надеюсь в томатном соусе», — шутливо сказал он.

Дагестанский глава также добавил, что российское министерство обороны уже выразило готовность закупать продукт под нужды военнослужащих.

Дагестанские власти намерены восстановить лов кильки в промышленных масштабах

Согласно информации республиканского министерства природы, добыча данного вида рыбы в Дагестане прекратилась в 1990-х годах. Стоит отметить, что здесь сосредоточены самые большие запасы кильки в  России — порядка 450 тысяч тонн. Ученые рекомендуют вылавливать 95 тысяч тонн в год, но в прошлом году показатель составил чуть выше тысячи тонн.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#дагестан #рыба #вылов рыбы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...