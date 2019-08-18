Дагестанские власти намерены восстановить лов кильки в промышленных масштабах
Правительство Республики Дагестан хочет восстановить промышленный вылов каспийской кильки, рассказал глава субъекта Владимир Васильев 18 августа.
«Скоро будем восстанавливать кильку каспийскую, надеюсь в томатном соусе», — шутливо сказал он.
Дагестанский глава также добавил, что российское министерство обороны уже выразило готовность закупать продукт под нужды военнослужащих.
Согласно информации республиканского министерства природы, добыча данного вида рыбы в Дагестане прекратилась в 1990-х годах. Стоит отметить, что здесь сосредоточены самые большие запасы кильки в России — порядка 450 тысяч тонн. Ученые рекомендуют вылавливать 95 тысяч тонн в год, но в прошлом году показатель составил чуть выше тысячи тонн.