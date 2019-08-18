Эксперт не верит в страшилки о катастрофических последствиях жесткого Brexit для Британии

Выход Великобритании из Евросоюза без соглашения приведет к нехватке в стране продовольствия, топлива и медикаментов. Об этом рассказывает издание The Sunday Times, ссылаясь на правительственные документы.

«Политика Сегодня» обсудила грядущий британский кризис с доктором исторических наук, профессором кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталией Капитоновой. Профессор развеяла страхи о негативных последствиях Brexit, уточнив, что они сильно преувеличены СМИ.

«Великобритания со своей стороны готовится и давно уже готовится к обвальному выходу, а Евросоюз к этому готовился еще раньше. И планы у них уже разработаны. Решено, что все те соглашения [между ЕС и Великобританией], которые действуют сейчас, после обвального выхода будут действовать еще на протяжении года», — считает Капитонова.

Чем обычно пугают британцев? — Закрытие тоннеля под Ла-Маншем, прекращение авиасообщения между Великобританией и ЕС — ничего из этого не будет, уверен профессор.

Все предприятия будут работать в штатном режиме. К тому же, крупные компании явно давно предупреждены о негативных последствиях Brexit: руководство делает запасы необходимой продукции.

«Мне кажется, что все это очень сильно преувеличено. К этому две стороны готовы и готовы достаточно давно. Теоретически может быть что-то такое — на практике таких последствий не будет. Временные сложности могут возникнуть, но не такие катастрофические, как пугают», — добавила собеседник агентства.

Капитонова не исключила, что подобные слухи о кризисных последствиях Brexit могут распространять в СМИ противники выхода Великобритании из ЕС.

«Запугивали до референдума. Народ поверил всем этим слухам, потому что перестарались — слишком сильно запугивали. Поэтому народ еще и назло проголосовал за выход из Евросоюза. И сейчас это все продолжается: запугивают специально», — уверена профессор.

Ситуация вокруг Brexit сейчас такова, что другого выхода — кроме как без соглашений — не существует. На него и нацелен действующий премьер-министр Великобритании — Борис Джонсон. Покончить с насущной проблемой премьер намерен до 31 октября 2019 года.