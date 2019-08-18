Главу «Слуги народа» не устроила зарплата депутатов Рады

Депутаты Верховной Рады Украины получают недостаточную заработную плату, заявил глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в беседе с изданием «Новое время» 18 августа

«Она могла бы быть больше. Хотя это хорошая зарплата на фоне минимальной, но недостаточная», — сказал он.

По его словам, украинские парламентарии только идут к тому, что уже есть у их европейских коллег.

«Достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж», — объяснил глава «Слуги народа».

Вместе с тем, Разумков не смог ответить на вопрос, какая сумма будет «достойной». Он предложил провести дискуссию на уровне экспертов по этому поводу. Стоит отметить, что сейчас зарплата депутатов составляет 50 тысяч гривен, что равно 1,9 тысяче долларов или примерно 130 тысяч рублей.

Ранее член партии и журналист украинского телеканала «1+1» Александр Дубинский предложил организовать фонд дополнительного финансирования парламентариев, в который будут отдавать деньги олигархи.