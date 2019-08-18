Подельница Соболь Мисик управляла толпой на незаконном шествии на Арбате 17 августа

В субботу, 17 августа, несистемная оппозиция провела в центре Москвы серию одиночных пикетов. Акция оказалась настолько малочисленной и не вызвала какого-либо интереса у москвичей. Так, волонтёры «Белого счётчика», занимающиеся оценкой массовости подобных мероприятий, постеснялись назвать даже примерное число участников.

Самым крупной акцией несистемной оппозиции в субботу стало очередное «гуляние» подростков по центру города. Но и оно сошло на нет – если в беспорядках 3 августа приняло 1,5 тысячи погромщиков, то 17 августа по Арбату прошло лишь порядка двадцати подростков. На фоне столь малого числа участников «прогулки» оказались хорошо заметны координаторы этой акции.

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На видео запечатлен мужчина, заметно выделяющийся на фоне подростков. Он не просто идет вместе с ними, но и заводит толпу лозунгами и кричалками.

Еще одним координатором «прогулки» оказалась 17-летняя Ольга Мисик, ярая сторонница Любови Соболь, снятой с выборов в Мосгордуму за массовую фальсификацию подписей избирателей. Прославилась Мисик после публикации постановочных фото на фоне полицейского оцепления. Девушка якобы вышла просто погулять по центру Москвы в выходной день. Вот только на фото с акции отчетливо видно, что она идет во главе толпы и при себе у нее имеется портативная рация и микрофон-петличка.

Что особенно интересно, после акции Мисик подробно рассказала о том, как провела этот день. Например, Мисик прямо заявляет, что именно она шла во главе толпы подростков и руководила их действиями.

«Я шла во главе толпы на Арбате. И в момент, когда я заметила очень много спешащих за нами полицейских и увидела маячущую перед глазами пятую административку, я в кои-то веки решила позаботиться и о своей безопасности тоже. Я, следуя за своим дурным предчувствием и оставшимися каплями благоразумия, резко свернула в ювелирный магазин. И поняла, что обезглавленная толпа идет прямо навстречу автозакам... Толпа повернулась, я вошла обратно в магазин. Снова лишившись лидера, люди в очередной раз перестали понимать, чего от них хотят. И мне опять пришлось выйти к людям.»

Ольга прекрасно понимала, что нарушает закон и пыталась, что называется, прикинуться дурочкой, и рассказать сказку про субботние прогулки. Так она вспоминает разговор с полицейским, которому она заявила, что ничем противоправным не занималась.

«–Таааак. Подмосковье. А сюда зачем приехали? – Гулять. Всегда здесь гуляю. – Закон зачем нарушали? – Какой закон? Я не нарушала ничего. – Федеральный. Пикетирование незаконно. – Пикетирование как раз законно. – Одиночное – да. А вас много было. – Так это не пикетирование, ни одного плаката же не было.»

И тут же она заявляет своим подписчикам, что «гулявшие» вслед за ней подростки – не просто знакомые, а митингующие.

«– В сцепку! – закричал кто-то. Толпа митингующих передо мной схватила друг друга за руки.»

Отчетливо видно, что попытка оппозиции выдать очередную несанкционированную акцию за просто гуляющую толпу провалилась. Причем благодаря главному организатору, которому очень захотелось рассказать друзьям, какого это быть оппозиционером.

Вероятно, отыграть роль «гуляющей девушки» у Мисик не вышло в силу возраста. Основные организаторы беспорядков в Москве, такие как Алексей Навальный, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и их помощники, рассчитывали использовать несовершеннолетнюю девушку для провоцирования полицейских на ответные меры, но юность и полное отсутствие опыта у Мисик сыграли с ними злую шутку. После столь душещипательного рассказа оппозиции будет крайне сложно продолжать распространять истории о гуляющих москвичах.

С середины июля, когда Алексей Навальный и его подручные начали призывать к проведению несанкционированных митингов, акций и массовых беспорядков, полиция задержал несколько наиболее активных координаторов, отвечавших за управление толпами сторонников оппозиции. Среди них 22-летний безработный анархист Владислав Барабанов, организовывавший толпу 27 июля, 22-летний «случайный прохожий» Даниил Конон, прорывавший оцепление полиции и распылявший газ, экс-выдвиженец в Мосгордуму 22-летний Егор Жуков, руководивший толпой погромщиков в ходе беспорядков 27 июля. Сегодня от судьбы старших товарищей Ольгу Мисик защищает только ее возраст.