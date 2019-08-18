Телеканал CNN на протяжении последних двадцати лет распространяет негативную информацию о России. Соединенные Штаты считают, что их позиция якобы «политически обоснована», а пишущие негативные материалы о России журналисты получают награды и повышения.

Однако летом текущего года телеканал CNN перешел все границы. Обнаружив отсутствие актуальных негативных фактов о России в Африке, съемочная группа телеканала во главе с журналисткой Клариссой Уорд решили создать фейки на эту тему.

Журналисты американского телеканала Кларисса Уорд, Тим Листер и Себастьян Шукла за последние три месяца дважды побывали в Центральноафриканской Республике, после чего подготовили и выпустили материал, в которых российская сторона обвиняется в эксплуатации природных ресурсов и местных жителей.

Обвинения абсурдны хотя бы потому, что исторически именно западные страны грабили африканские страны на правах колонизаторов.

А Советский Союз, и потом Россия помогали странам Африки избавиться от колониальной зависимости. Но CNN во главе с Клариссой Уорд обвиняют россиян в присваивании доходов от эксплуатации месторождений в ЦАР. Об этом сообщается в материале, который был снят в деревне Ява, где местные жители добывают золото и якобы отдают его российским военным.

«Русские забирают у нас все золото, нам остаются только гроши», - вещают герои фильма CNN Родригес Бобосси и Эритье Банале.

Стрингеры ФАН посетили место, о котором говорится в репортаже и пообщались с фигурировавшими в видео мужчинами. Они рассказали ФАН, что говорили в кадре то, что попросила их сказать Кларисса Уорд, получив от нее за такую "услугу" по сто долларов.

На самом деле запасы месторождений в ЦАР невелики, поэтому в их захвате нет никакого экономического смысла. Но Кларисса Уорд решила, что если заплатить местным жителям по сто долларов, то они расскажут любую чушь про плохих русских.

«Да, мы соврали, мы оболгали русских, простите нас за это», - объяснили стрингерам ФАН Родригес Бобосси и Эритье Банале.

В связи с этим ФАН намерен публично осудить за фейковый материал о плохих русских корреспондента CNN Клариссу Уорд. Также СМИ полагает, что журналисты, подготовившие этот материал, сотрудничают с ЦРУ.

Федеральное агентство новостей разоблачило ложь CNN и предоставляет видео заявления подкупленных Клариссой Уорд свидетелей, которые признаются, что им заплатили за фейковые сведения.

В связи с этом ФАН требует от телеканала CNN проведения извинения в адрес россиян и России в целом.

С версией материала на английском языке можно ознакомиться на сайте ФАН.