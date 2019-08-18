Reuters сообщили, что ИГ* ответственны за теракт в Кабуле

Ответственность за теракт, прогремевший в Кабуле вечером 17 августа, взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство»*. Об этом сообщило агентство Reuters.

В результате взрыва, совершенного террористом-смертником на свадьбе, погибли 63 человека, еще 182 пострадали. Глава Афганистана Ашраф Гани организовал экстренное заседание по безопасности для расследования трагедии.

Взрыв прогремел ночью с субботы на воскресенье в свадебном зале на западе столицы Афганистана в 22:40 по местному времени. Действующие в стране боевики «Талибана»* отвергли причастность к теракту, не взяли ответственность и другие группировки, активные в регионе.

О том, что террористы ИГ* используют Афганистан в качестве плацдарма для дальнейшего захвата региона сообщал в конце апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Министр уточнил, что исламисты уже заняли позиции в стране и готовятся к новым атакам, а радикалы из Сирии и Ирака продолжают двигаться в Центральную и Юго-Восточную Азию. Шойгу заявил о необходимости пресекать наркотрафик и помогать Афганистану в национальном примирении и экономическом восстановлении.

*организация признана судом террористической и запрещена на территории РФ.