Четвертый энергоблок Белоярской АЭС вновь отключился

Автоматика остановила работу четвертого энергоблока Белоярской атомной электростанции, сообщили в управлении информации и общественных связей объекта 18 августа.

«Причиной отключения энергоблока послужило ложное срабатывание одной из защитных систем», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что остановка прошла по нормальному алгоритму в штатном режиме. Конструкция вновь заработает, когда будет ясна причина ложного срабатывания. В сообщении также подчеркивается, что радиационный фон находится в норме, также как и условия безопасной работы атомной станции.

Стоит отметить, что чуть больше месяца назад, а именно 12 июля, также состоялась внеплановая остановка четвертого блока. Инцидент произошел из-за конденсатора.

Белоярская атомная электростанция имени Курчатова находится в городе Заречный Свердловской области. Учреждение является старейшим предприятием из действующих, оно работает с 1964 года. Работу станции обеспечивают реакторы на тепловых и быстрых нейтронах. Для охлаждения БАЭС было выкопано Белоярское водохранилище.