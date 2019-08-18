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14:00   18 Августа 2019
Россия

Четвертый энергоблок Белоярской АЭС вновь отключился

Четвертый энергоблок Белоярской АЭС вновь отключился

Автоматика остановила работу четвертого энергоблока Белоярской атомной электростанции, сообщили в управлении информации и общественных связей объекта 18 августа.

«Причиной отключения энергоблока послужило ложное срабатывание одной из защитных систем», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что остановка прошла по нормальному алгоритму в штатном режиме. Конструкция вновь заработает, когда будет ясна причина ложного срабатывания. В сообщении также подчеркивается, что радиационный фон находится в норме, также как и условия безопасной работы атомной станции.

Стоит отметить, что чуть больше месяца назад, а именно 12 июля, также состоялась внеплановая остановка четвертого блока. Инцидент произошел из-за конденсатора.

Четвертый энергоблок Белоярской АЭС вновь отключился

Белоярская атомная электростанция имени Курчатова находится в городе Заречный Свердловской области. Учреждение является старейшим предприятием из действующих, оно работает с 1964 года. Работу станции обеспечивают реакторы на тепловых и быстрых нейтронах. Для охлаждения БАЭС было выкопано Белоярское водохранилище.

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Автор: Анна Манц
#остановка #энергоблок #белоярская аэс

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