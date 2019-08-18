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13:43   18 Августа 2019
Россия

Следователи подозревают подростка в убийстве пятерых членов семьи под Ульяновском

Следователи подозревают подростка в убийстве пятерых членов семьи под Ульяновском

Житель Ульяновской области убил свою семью, после чего свел счеты с жизнью. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на свои источники.

Источник Nation News подтвердил, что в Ульяновской области были убиты шестеро, однако подчеркнул, что версия о том, что подросток убил семью и покончил с собой - предварительная. Это произошло в воскресенье.

Шестнадцатилетний житель села Патрикеево Ульяновской области зарубил топором мать, брата, сестру, а потом бабушку и дедушку, так как не хотел, чтобы последние переживали из-за смерти дочери и внуков. После этого подросток покончил с собой.

Отмечается, что он давно запланировал расправиться с членами семьи.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #убийство #происшествия #ульяновская область

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