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13:37   18 Августа 2019
Россия

Роспотребнадзор представил меры профилактики и лечения педикулеза

Роспотребнадзор представил меры профилактики и лечения педикулеза

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как не «подцепить» вшей, а также объяснили как избавиться от паразитов в случае заражения. Рекомендации опубликовали на сайте ведомства в преддверии нового учебного года.

«Головным педикулезом особенно часто заражаются дети», — предупредили в службе.

Поэтому важно не давать ребенку пользоваться чужими расческами, полотенцами, шапками, наушниками, заколками или резинками для волос. Как объяснили эксперты, заражение происходит в результате непосредственного контакта «голова к голове».

Роспотребнадзор представил меры профилактики и лечения педикулеза

«К сожалению, педикулез можно заполучить практически в любом месте, где возможен тесный контакт одного человека с другим: в магазине, поезде или другом общественном транспорте и даже в бассейне», — указано в публикации.

Вши предпочитают чистые волосы и абсолютно не боятся воды. Более того, паразит может поджидать носителя на подушке в течении двух-трех дней.

Чтобы не заразиться, важно следить за личной гигиеной. В это понятие входит мытье тела, смена нательного и постельного белья не реже раза в неделю, ежедневное расчесывание волос и регулярная уборка в квартире. Не стоит пренебрегать взаимными осмотрами волосяного покрова между членами семьи.

Роспотребнадзор представил меры профилактики и лечения педикулеза

Если же заражение случилось, то первым делом необходимо приобрести в аптеке средство от педикулеза, указали в Роспотребнадзоре. В соответствии с инструкцией его следует нанести на волосяной покров, а затем удалить погибших паразитов. Тканевые вещи и предметы быта эксперты рекомендуют пропарить с помощью утюга или специального устройства.

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Автор: Анна Манц
#роспотребнадзор #болезнь #паразит

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