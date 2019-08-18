Названа возможная причина аварии с автобусом на востоке Москвы

Водитель автобуса, врезавшегося в столб на шоссе Энтузиастов, предварительно, не справился с управлением. Об этом проинформировали в московском управлении госавтоинспекции.

Ранее стало известно, что в Перово по адресу шоссе Энтузиастов 60к1 туристический автобус врезался в фонарный столб. К месту происшествия прибыли две бригады центра экстренной медицинской помощи и 15 карет «скорой».

В результате аварии пострадали 29 человек, из них 19, в том числе двое детей, были госпитализированы.

В правоохранительных органах уточнили, что в автобусе находились китайские туристы.

Экстренные службы инициировали доследственную проверку.