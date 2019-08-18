Пожар уничтожил рынок в пригороде Парижа

Рынок французского города Леваллуа-Перре, который находится в пригороде Парижа, полностью уничтожен огнем, сообщила первый заместитель мэра Изабель Балкани в Twitter.

В публикации отмечено, что рынок «Анри-Барбюс» находился рядом с Дворцом спорта «Габриэль-Пери» и социальным жильем. Власти рекомендовали жителям близлежащих районов эвакуироваться.

???????????? ALERTE !!!! Très important incendie Marché Henri-Barbusse, sous le Palais des Sports Gabriel-Péri et l’immeuble d’une centaine de logements sociaux. Maîtrisé par plus de 160 pompiers, aucun blessé, habitants accueillis au Pavillon des Fêtes... À suivre... #Levallois pic.twitter.com/yaSoiq9kvK — Isabelle Balkany ♦️ (@ibalkany) August 18, 2019

Пожар произошел в ночь на воскресенье, в его ликвидации участвовали 160 пожарных. Спасатели в это время эвакуировали жителей. Стоит отметить, что пострадавших нет.

На радиостанции France Info уточнили, что площадь сгоревшего рынка составляет четыре с половиной тысячи квадратных метров. На данный момент ведется расследование, которое должно установить, носило ли ЧП криминальный характер.