Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Следователи подозревают подростка в убийстве пятерых членов семьи под Ульяновском

Следователи подозревают подростка в убийстве пятерых членов семьи под Ульяновском

 Роспотребнадзор представил меры профилактики и лечения педикулеза

Роспотребнадзор представил меры профилактики и лечения педикулеза
Экс-депутат Рады обнародовал отчет о преступлениях ВСУ на Донбассе

Экс-депутат Рады обнародовал отчет о преступлениях ВСУ на Донбассе

 Порошенко рассказал о вещах, «пугающих» Россию

Порошенко рассказал о вещах, «пугающих» Россию
Пожар уничтожил рынок в пригороде Парижа

Пожар уничтожил рынок в пригороде Парижа

 РФ ответит на выход США из ДРСМД не только «приземленными» «Калибрами»

РФ ответит на выход США из ДРСМД не только «приземленными» «Калибрами»
Следователи подозревают подростка в убийстве пятерых членов семьи под Ульяновском

Следователи подозревают подростка в убийстве пятерых членов семьи под Ульяновском

 Роспотребнадзор представил меры профилактики и лечения педикулеза

Роспотребнадзор представил меры профилактики и лечения педикулеза
Экс-депутат Рады обнародовал отчет о преступлениях ВСУ на Донбассе

Экс-депутат Рады обнародовал отчет о преступлениях ВСУ на Донбассе

 Порошенко рассказал о вещах, «пугающих» Россию

Порошенко рассказал о вещах, «пугающих» Россию
Пожар уничтожил рынок в пригороде Парижа

Пожар уничтожил рынок в пригороде Парижа

 РФ ответит на выход США из ДРСМД не только «приземленными» «Калибрами»

РФ ответит на выход США из ДРСМД не только «приземленными» «Калибрами»
13:11   18 Августа 2019
Весь мир

Пожар уничтожил рынок в пригороде Парижа

Пожар уничтожил рынок в пригороде Парижа

Рынок французского города Леваллуа-Перре, который находится в пригороде Парижа, полностью уничтожен огнем, сообщила первый заместитель мэра Изабель Балкани в Twitter.

В публикации отмечено, что рынок «Анри-Барбюс» находился рядом с Дворцом спорта «Габриэль-Пери» и социальным жильем. Власти рекомендовали жителям близлежащих районов эвакуироваться.

Пожар произошел в ночь на воскресенье, в его ликвидации участвовали 160 пожарных. Спасатели в это время эвакуировали жителей. Стоит отметить, что пострадавших нет.

На радиостанции France Info уточнили, что площадь сгоревшего рынка составляет четыре с половиной тысячи квадратных метров. На данный момент ведется расследование, которое должно установить, носило ли ЧП криминальный характер.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#пожар #париж #рынок

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...