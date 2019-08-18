Почти 30 человек пострадали при ДТП в Москве

Угрозы жизни пассажиров после аварии с автобусом на востоке Москвы нет, 19 из 29 пострадавших отправлены в больницы — среди них двое детей.

В московском департаменте здравоохранения заявили, что 19 пострадавшим из 29 потребовалась госпитализация — остальным была оказана медицинская помощь на месте. К месту аварии на шоссе Энтузиастов приехали две бригады центра экстренной медицинской помощи и 15 бригад «скорой».

«Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Угрозы для жизни пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ведомства РИА Новостям.

Ранее сообщалось, что туристический автобус врезался в фонарный столб в столичном районе Перово, в транспорте находились 32 китайских гражданина. По предварительным данным, авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения водителем легковой машины.

В экстренных службах уточнили о начале доследственной проверки, по ее итогам будет принято решение об ответственности за ДТП.