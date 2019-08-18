Пассажиры саратовского аэропорта «Гагарин» увидят настоящий космический аппарат

Настоящий космический аппарат разместили на втором этаже нового аэропорта «Гагарин» в Саратове. Отмечается, что его доставили из Самары.

Ранее генеральный директор архитектурного бюро Asadov Андрей Асадов рассказывал, что воздушная гавань также станет уникальным музеем отечественной космонавтики. Здесь представлены интерактивные экспонаты, а архитектуру дополняют световые дирижабли.

Недавно в аэропорту приземлился первый тестовый самолет, который вылетел из московского Внукова. Рейс произвела авиакомпания «Победа». На борту находились глава Росавиации Александр Нерадько, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, который родился в Саратовской области, представители инвесторов и другие участники реализации проекта.

Официальное открытие воздушно-транспортного узла намечено на вторник, 20 августа. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.