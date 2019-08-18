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Следователи подозревают подростка в убийстве пятерых членов семьи под Ульяновском

Следователи подозревают подростка в убийстве пятерых членов семьи под Ульяновском

 Роспотребнадзор представил меры профилактики и лечения педикулеза

Роспотребнадзор представил меры профилактики и лечения педикулеза
Экс-депутат Рады обнародовал отчет о преступлениях ВСУ на Донбассе

Экс-депутат Рады обнародовал отчет о преступлениях ВСУ на Донбассе

 Порошенко рассказал о вещах, «пугающих» Россию

Порошенко рассказал о вещах, «пугающих» Россию
Пожар уничтожил рынок в пригороде Парижа

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12:54   18 Августа 2019
Россия

Пассажиры саратовского аэропорта «Гагарин» увидят настоящий космический аппарат

Пассажиры саратовского аэропорта «Гагарин» увидят настоящий космический аппарат

Настоящий космический аппарат разместили на втором этаже нового аэропорта «Гагарин» в Саратове. Отмечается, что его доставили из Самары.

Ранее генеральный директор архитектурного бюро Asadov Андрей Асадов рассказывал, что воздушная гавань также станет уникальным музеем отечественной космонавтики. Здесь представлены интерактивные экспонаты, а архитектуру дополняют световые дирижабли.

Недавно в аэропорту приземлился первый тестовый самолет, который вылетел из московского Внукова. Рейс произвела авиакомпания «Победа». На борту находились глава Росавиации Александр Нерадько, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, который родился в Саратовской области, представители инвесторов и другие участники реализации проекта.

Официальное открытие воздушно-транспортного узла намечено на вторник, 20 августа. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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Автор: Анна Манц
#аэропорт #саратов #гагарин

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