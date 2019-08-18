Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Следователи подозревают подростка в убийстве пятерых членов семьи под Ульяновском

Следователи подозревают подростка в убийстве пятерых членов семьи под Ульяновском

 Роспотребнадзор представил меры профилактики и лечения педикулеза

Роспотребнадзор представил меры профилактики и лечения педикулеза
Экс-депутат Рады обнародовал отчет о преступлениях ВСУ на Донбассе

Экс-депутат Рады обнародовал отчет о преступлениях ВСУ на Донбассе

 Порошенко рассказал о вещах, «пугающих» Россию

Порошенко рассказал о вещах, «пугающих» Россию
Пожар уничтожил рынок в пригороде Парижа

Пожар уничтожил рынок в пригороде Парижа

 РФ ответит на выход США из ДРСМД не только «приземленными» «Калибрами»

РФ ответит на выход США из ДРСМД не только «приземленными» «Калибрами»
Следователи подозревают подростка в убийстве пятерых членов семьи под Ульяновском

Следователи подозревают подростка в убийстве пятерых членов семьи под Ульяновском

 Роспотребнадзор представил меры профилактики и лечения педикулеза

Роспотребнадзор представил меры профилактики и лечения педикулеза
Экс-депутат Рады обнародовал отчет о преступлениях ВСУ на Донбассе

Экс-депутат Рады обнародовал отчет о преступлениях ВСУ на Донбассе

 Порошенко рассказал о вещах, «пугающих» Россию

Порошенко рассказал о вещах, «пугающих» Россию
Пожар уничтожил рынок в пригороде Парижа

Пожар уничтожил рынок в пригороде Парижа

 РФ ответит на выход США из ДРСМД не только «приземленными» «Калибрами»

РФ ответит на выход США из ДРСМД не только «приземленными» «Калибрами»
12:47   18 Августа 2019
Россия

Лавров обсудит с коллегой из Ганы урегулирование конфликтов в Африке 20 августа

Лавров обсудит с коллегой из Ганы урегулирование конфликтов в Африке 20 августа

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник встретится с коллегой из Республики Гана Ширли Айоркор Ботчвей для обсуждения глобальной и региональной повестки дня. Об этом сообщает МИД РФ.

Министры уделят особое внимание вопросу урегулирования конфликтов в Африке и борьбу с международным терроризмом.

Глава МИД Ганы прилетит в российскую столицу завтра, 19 августа. Рабочий визит продлится до среды.

На встрече стороны обсудят возможности торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества между двумя странами и обменяются мнениями об укреплении деловых связей в энергетической сфере, а также области освоения природных ресурсов и сельского хозяйства.

Как отмечает российское внешнеполитическое ведомство, также важным направлением сотрудничества является подготовка кадров для республики в вузах РФ, где уже получают образование более 800 граждан Ганы.

Также Лавров и его коллега обсудят саммит Россия-Африка, который пройдет в октябре в Сочи.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #лавров #политика #африка #гана

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...