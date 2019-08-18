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12:46   18 Августа 2019
Россия

Полицейские в Бурятии эвакуировали пассажиров из горящего автобуса

Полицейские в Бурятии эвакуировали пассажиров из горящего автобуса

Инспекторы патрульно-постовой службы в Улан-Удэ спасли людей из спонтанно загоревшегося на дороге автобуса и потушили пламя.

Патрулируя район возле площади Советов в столице республики, полицейские заметили загоревшийся во время остановки на светофоре автобус: огонь моментально распространился по дну транспортного средства.

Капитан и лейтенант полиции немедленно вывели пассажиров маршрутного автобуса из охваченного огнем салона, после чего самостоятельно потушили возгорание с помощью огнетушителей.

«В результате происшествия никто не пострадал. Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников патрульно-постовой службы была обеспечена безопасность пассажиров и других участников дорожного движения», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские в Бурятии эвакуировали пассажиров из горящего автобуса

Ранее в конце июля участковый лейтенант полиции спас из полыхающего дома маленького ребенка и женщину с младенцем в Пермском крае. 4 августа сотрудники Росгвардии в Москве вывели из горящей квартиры трех жителей столицы и их соседей.

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Автор: Тимофей Булочкин
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