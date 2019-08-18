Первый самолет сел в новом аэропорту Саратова

Первый тестовый рейс из столичного аэропорта Внуково приземлился 18 августа в новом аэропорту Гагарин в Саратове.

Официальное открытие аэроузла состоится 20 августа.

Борт Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" выполнил успешную посадку в 12.17 по местному времени (11.17 мск). На данном самолете в Саратов прибыли спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин, глава Росавиации Александр Нерадько и другие участники реализации данного проекта.

Пожарные автомобили сделали для прилетевшего лайнера арку из струй воды на взлетно-посадочной полосе, что является авиационной традицией при встрече нового рейса.

Прибывших в новый аэропорт встретили в пассажирском терминале глава области Валерий Радаев и ветераны саратовского авиаотряда.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии 20 августа аэропорта "Гагарин" у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова и закрытии с 21 августа старого аэропорта "Саратов Центральный". Все рейсы из старого в новый аэропорт запланировано перевести с 8.00 (7.00 мск) 20 августа.