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12:19   18 Августа 2019
Россия

Режим ЧС ввели в Еврейской АО из-за паводков

Режим ЧС ввели в Еврейской АО из-за паводков

Уровень воды в реках Биробиджана поднялся из-за ливней, в городе ввели режим ЧС: огороды и дворы на восьми улицах затоплены, автобусное сообщение ограничено. Об этом сообщили в правительстве Еврейской автономной области ТАСС.

Утром 18 августа уровень воды в реках Бира и Икура поднялся до 338 и 247 сантиметров. Автобусы до поселка Щукинка отменены. Власти города обсуждают вариант эвакуации населения.

«В результате выпавших осадков на территории Биробиджана ухудшилась гидрологическая обстановка. Объявлен режим ЧС», — заявили в пресс-службе автономной области.

В правительстве добавили, что оценочные комиссии, которые должны оценить ущерб от наводнения, уже сформированы. Всего в Еврейской автономной области затопило более 400 участков и два домовладения, подтоплены дороги.

Роспотребнадзор предупредил местных жителей об опасных бактериях, которые могут попасть в водопровод во время паводков, и посоветовал ограничить употребление воды из-под крана.

 Режим ЧС ввели в Еврейской АО из-за паводков

Ранее сообщалось о тайфуне «Кроса», который двинулся из Японского моря в Приморье, вызвав в регионе 16-17 августа сильные дожди, шторм и отключения электричества.

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Автор: Тимофей Булочкин
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