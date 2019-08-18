Джабаров уличил «оппозицию» в намеренном столкновении митингующих с силовиками

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров уверен, что организаторам незаконных митингов в Москве необходимо, чтобы пролилась кровь.

«Так называемая «несистемная оппозиция» сделала так, чтобы столкнуть митингующих с силовиками, а затем обвинить власть в чрезмерном злоупотреблении силой», — сказал он в интервью «Федеральному агентству новостей».

Проведение несанкционированных акций — «это полнейшее безобразие», считает собеседник. Он напомнил, что несогласованный митинг нарушает закон, так что участники и устроители должны понести ответственность.

«Я считаю, что власть должна пресекать подобные действия», — добавил сенатор.

Вместе с тем, он заметил, что российского законодательство о митингах достаточно либерально, а сотрудники правоохранительных органов работают крайне мягко.

«Достаточно посмотреть на митинги «желтых жилетов» во Франции. Как ни возмущалась либеральная оппозиция, французская полиция очень жестко разгоняла толпу, использовала спецсредства для того, чтобы пресекать митинги», — напомнил Джабаров.

Цель же российской «оппозиции» остается неизменной, подчеркнул Джабаров:

«Спровоцировать столкновения полиции, Росгвардии и митингующих, чтобы потом обвинить власть в чрезмерном применении силы».

Напомним, экс-кандидаты в Мосгордуму, которых не пустили на выборы из-за большого количества недействительных подписей, провели в Москве ряд незаконных митингов. Один из них, который состоялся 27 июля, вылился в массовые беспорядки, по факту чего было заведено уголовное дело.

Среди организаторов несанкционированных акций особо отличилась юрист так называемого ФБК Любовь Соболь. В ее подписных листах обнаружили мертвецов, которые «ставили» подписи на обнаруженных «фабриках» по рисовке. Экс-кандидатка избегает арестов, прикрываясь несовершеннолетним ребенком, однако это не мешает штрафовать ее, как того требует закон.