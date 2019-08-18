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 РФ ответит на выход США из ДРСМД не только «приземленными» «Калибрами»

РФ ответит на выход США из ДРСМД не только «приземленными» «Калибрами»
12:27   18 Августа 2019
Весь мир

РФ ответит на выход США из ДРСМД не только «приземленными» «Калибрами»

РФ ответит на выход США из ДРСМД не только «приземленными» «Калибрами»

Несмотря на выход США из ДРСМД, Россия по-прежнему готова к диалогу с Соединенными Штатами. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Шойгу, почти за год до принятия этого решения [о выходе из договора], в бюджете США появились средства на разработку ракет средней и меньшей дальности. В ответ на действия американцев Россия намерена разместить собственные ракеты лишь в том случае, если Штаты установят их в Европе, Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Член комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич, беседуя с «Политикой Сегодня», заметил, что США совершенствуют уже существующую  систему обороны. Ракеты средней и меньшей дальности давно есть на балансе американцев, и США будут продолжать их использовать.

«Лукавство-то в этом. А у нас этого нет. Мы над этим работаем: у нас есть много вариантов. Та часть, которую озвучивал президент, связана с тем, что в этой связи у нас будут, как говорят специалисты, «приземлены» «Калибры» (Вид баллистических наземных ракет средней и меньшей дальности — прим.ред.)», — рассказал  Клинцевич.

Клинцевич уверен, что РФ ответит американцам не только «приземленными» «Калибрами»

Сейчас ракеты «Калибр» проходят повторное тестирование. О серьезных российских разработках Клинцевич пока умалчивает, потому как проекты, которыми занимаются военные институты содержат гостайну.

«Но Россия не будет безоружной. У России есть, чем защищаться. И мы по-любому решим этот вопрос таким образом, чтобы никаких «брешей» не было: не включая Россию в гонку вооружений, не делая никаких неимоверных усилий, которые могли подорвать и экономику, и народное хозяйство», — уверен собеседник агентства.

Россия умеет сегодня работать не количеством, а качеством в силу серьезного и хорошего военного потенциала, который, как говорит сенатор, господа американцы сильно недооценивают.

«Поэтому мы сегодня обеспечиваем безопасность своей страны, а через годик у нас эта безопасность еще на более высоком уровне», — отметил Клинцевич.

Напомним, что 2 августа госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон официально выходит из ДРСМД. МИД РФ также подтвердил, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США.

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Автор: Валерия Крутецкая
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