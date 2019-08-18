РФ ответит на выход США из ДРСМД не только «приземленными» «Калибрами»

Несмотря на выход США из ДРСМД, Россия по-прежнему готова к диалогу с Соединенными Штатами. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Шойгу, почти за год до принятия этого решения [о выходе из договора], в бюджете США появились средства на разработку ракет средней и меньшей дальности. В ответ на действия американцев Россия намерена разместить собственные ракеты лишь в том случае, если Штаты установят их в Европе, Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Член комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич, беседуя с «Политикой Сегодня», заметил, что США совершенствуют уже существующую систему обороны. Ракеты средней и меньшей дальности давно есть на балансе американцев, и США будут продолжать их использовать.

«Лукавство-то в этом. А у нас этого нет. Мы над этим работаем: у нас есть много вариантов. Та часть, которую озвучивал президент, связана с тем, что в этой связи у нас будут, как говорят специалисты, «приземлены» «Калибры» (Вид баллистических наземных ракет средней и меньшей дальности — прим.ред.)», — рассказал Клинцевич.

Сейчас ракеты «Калибр» проходят повторное тестирование. О серьезных российских разработках Клинцевич пока умалчивает, потому как проекты, которыми занимаются военные институты содержат гостайну.

«Но Россия не будет безоружной. У России есть, чем защищаться. И мы по-любому решим этот вопрос таким образом, чтобы никаких «брешей» не было: не включая Россию в гонку вооружений, не делая никаких неимоверных усилий, которые могли подорвать и экономику, и народное хозяйство», — уверен собеседник агентства.

Россия умеет сегодня работать не количеством, а качеством в силу серьезного и хорошего военного потенциала, который, как говорит сенатор, господа американцы сильно недооценивают.

«Поэтому мы сегодня обеспечиваем безопасность своей страны, а через годик у нас эта безопасность еще на более высоком уровне», — отметил Клинцевич.

Напомним, что 2 августа госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон официально выходит из ДРСМД. МИД РФ также подтвердил, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США.