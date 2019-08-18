Ряд дорог и достопримечательностей Хельсинки перекроют из-за визита Путина

Жителей и гостей финского города Хельсинки в будущую среду, 21 августа, ожидают ряд ограничений. Об этом рассказал главный комиссар местного полицейского управления Хейкки Порола в комментарии РИА Новости 18 августа.

Меры предпримут во время визита российского президента Владимира Путина. Так, автомобильное движение из аэропорта до Президентского дворца будет полностью закрыто. Рядом с маршрутом передвижения главы РФ, а также в районе мест переговоров нельзя будет парковаться. Оставленные машины переместят на прилегающие улицы, отметили в полиции.

«Из-за ограничений дорожного движения я рекомендую избегать использования частного автомобильного транспорта в центре города или, по крайней мере, резервировать достаточно времени для поездок», — добавил собеседник.

Кроме этого, в этот день Рыночная площадь и остров Суоменлинна будут закрыты. Также ограничат движение на воде поблизости от места встречи лидеров стран. Аналогичная ситуация и в воздухе: в столичном регионе и прилегающих районах нельзя будет запускать беспилотники и воспользоваться частной авиацией. Запрет будет действовать с 6.00 утра среды до полуночи.

Ранее помощник российского главы Юрий Ушаков сообщил, что 21 августа Путин прилетит в Хельсинки по приглашению финского коллеги Саули Ниинисте. Ожидаются переговоры, как личные, так и многосторонние, и пресс-конференция. Также на острове Суоменлинна пройдет рабочий обед.