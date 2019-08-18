Times сообщили о дефиците в Британии в случае жесткого выхода из ЕС

Если Великобритания выйдет из Евросоюза по жесткому сценарию без сделки с Брюсселем, то британцы рискуют столкнуться с дефицитом продуктов питания, топлива и лекарств. Об этом сообщают The Sunday Times со ссылкой на правительственные документы.

По информации издания, такое развитие событий описано в отчете британского кабмина, где дана максимальная оценка готовности британцев и местного бизнеса к выходу из ЕС по жесткому сценарию, то есть без сделки с союзом.

«Этот проект не имеет перед собой цель запугать, в нем приводится наиболее реалистичная оценка того, с чем столкнется общество в случае [Brexit] без сделки. Здесь представлены вероятные, основные и адекватные сценарии — не самое страшное, чего можно ожидать», — цитирует The Times слова высокопоставленного источника в британском кабинете министров.

Установка «жесткой» границы с Ирландией может спровоцировать протесты и перекрытия дорог, за чем последуют перебои с поставками топлива на юго-восток Англии и в столицу.

В таком случае вероятны затруднения с поставками медикаментов и продуктов питания из-за увеличения времени прохода границы, что вызовет рост цен и существенно осложнит жизнь уязвимых слоев населения.

После избрания новым премьер-министром страны Бориса Джонсона — ярого сторонника жесткого выхода из ЕС, — Британия намерена покинуть союз до конца октября. Попытки предыдущего премьера Терезы Мэй найти компромисс с Брюсселем не увенчались успехом.