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11:23   18 Августа 2019
Весь мир

Лосось на Аляске гибнет из-за аномальной жары

Лосось на Аляске гибнет из-за аномальной жары

Массовая гибель лосося наблюдается в американском штате Аляска, сообщил 18 августа телеканал CNN со ссылкой на главу Юконской межплеменной рыбной комиссии Стефани Куинн-Дэвидсон.

В конце июля этого года Куинн-Дэвидсон вместе с группой исследователей направилась к реке Коюкук. Причиной экспедиции стали заявления местного населения о смерти лосося. На месте группа обнаружила порядка 850 погибших во время нереста особей.

Однако, по оценке миссии, их количество может быть выше в четыре и даже десять раз. Глава комиссии объяснила, что причиной массового вымирания стала аномальная жара в регионе.

Стоит отметить, что ранее американская Национальная метеорологическая служба сообщала, что на Аляске этим летом наблюдается самая высокая температура за всю историю наблюдений.

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Автор: Анна Манц
#сша #аляска #лосось

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