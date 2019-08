Лосось на Аляске гибнет из-за аномальной жары

Массовая гибель лосося наблюдается в американском штате Аляска, сообщил 18 августа телеканал CNN со ссылкой на главу Юконской межплеменной рыбной комиссии Стефани Куинн-Дэвидсон.

В конце июля этого года Куинн-Дэвидсон вместе с группой исследователей направилась к реке Коюкук. Причиной экспедиции стали заявления местного населения о смерти лосося. На месте группа обнаружила порядка 850 погибших во время нереста особей.

Однако, по оценке миссии, их количество может быть выше в четыре и даже десять раз. Глава комиссии объяснила, что причиной массового вымирания стала аномальная жара в регионе.

