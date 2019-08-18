Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Шойгу заявил, что Россия не «задирала» США полетами на Чукотку

Шойгу заявил, что Россия не «задирала» США полетами на Чукотку

Туристический автобус с китайцами попал в ДТП в Москве

Туристический автобус с китайцами попал в ДТП в Москве
Экс-депутат Рады обнародовал отчет о преступлениях ВСУ на Донбассе

Экс-депутат Рады обнародовал отчет о преступлениях ВСУ на Донбассе

 Порошенко рассказал о вещах, «пугающих» Россию

Порошенко рассказал о вещах, «пугающих» Россию
Times сообщили о дефиците в Британии в случае жесткого выхода из ЕС

Times сообщили о дефиците в Британии в случае жесткого выхода из ЕС

Ряд дорог и достопримечательностей Хельсинки перекроют из-за визита Путина

Ряд дорог и достопримечательностей Хельсинки перекроют из-за визита Путина
Шойгу заявил, что Россия не «задирала» США полетами на Чукотку

Шойгу заявил, что Россия не «задирала» США полетами на Чукотку

Туристический автобус с китайцами попал в ДТП в Москве

Туристический автобус с китайцами попал в ДТП в Москве
Экс-депутат Рады обнародовал отчет о преступлениях ВСУ на Донбассе

Экс-депутат Рады обнародовал отчет о преступлениях ВСУ на Донбассе

 Порошенко рассказал о вещах, «пугающих» Россию

Порошенко рассказал о вещах, «пугающих» Россию
Times сообщили о дефиците в Британии в случае жесткого выхода из ЕС

Times сообщили о дефиците в Британии в случае жесткого выхода из ЕС

Ряд дорог и достопримечательностей Хельсинки перекроют из-за визита Путина

Ряд дорог и достопримечательностей Хельсинки перекроют из-за визита Путина
10:59   18 Августа 2019
Россия

Туристический автобус с китайцами попал в ДТП в Москве

Туристический автобус с китайцами попал в ДТП в Москве

Туристический автобус въехал в столб освещения в московском районе Перово, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции 18 августа.

Уточняется, что авария произошла на пересечении шоссе Энтузиастов и первой Владимирской улицы.

Согласно данным экстренных служб, в транспортном средстве находились 32 гражданина Китая. Среди пострадавших, по предварительным данным, числятся 15 человек. На данный момент обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Отмечается, что на месте работают сотрудники ДПС и скорой помощи. Медики осматривают пострадавших. Поступили данные, что авария случилась из-за нарушения правил дорожного движения водителем легковой машины.

«Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — добавили в экстренных службах.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...