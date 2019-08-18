Туристический автобус с китайцами попал в ДТП в Москве

Туристический автобус въехал в столб освещения в московском районе Перово, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции 18 августа.

Уточняется, что авария произошла на пересечении шоссе Энтузиастов и первой Владимирской улицы.

Согласно данным экстренных служб, в транспортном средстве находились 32 гражданина Китая. Среди пострадавших, по предварительным данным, числятся 15 человек. На данный момент обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Отмечается, что на месте работают сотрудники ДПС и скорой помощи. Медики осматривают пострадавших. Поступили данные, что авария случилась из-за нарушения правил дорожного движения водителем легковой машины.