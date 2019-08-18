Шойгу заявил, что Россия не «задирала» США полетами на Чукотку

Бомбардировщики Ту-160, отправленные Россией на Чукотку, не были попыткой «задирать» США, а проводились в рамках плановой работы, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.

Шойгу отметил, что американская сторона уведомлена о плановых полетах ВВС РФ. Вылеты ставятся в план еще в начале года, уточнил министр, отвечая на вопрос журналиста о двух бомбардировщиках Ту-160, переброшенных во время учений на аэродром Анадырь и вернувшихся через два дня в Саратовскую область.

«А вот давайте, у нас настроение сегодня есть, давайте мы «позадираем» немножко — нет, это нормальная плановая работа, потому что ну как вы себе представляете — задирать соседа стратегическими бомбардировщиками, ракетоносцами фактически», — заявил Шойгу в эфире канала «Россия 24».

Министр подчеркнул, что полеты на Чукотке проходят в рамках восстановления полетов стратегической и дальней авиации.

Ранее выяснилось, что истребитель F-16, пошедший на сближение с лайнером Шойгу над Балтийским морем, принадлежит испанским ВВС. Сопровождающие министра истребители Су-27 оттеснили самолет НАТО от лайнера: в ответ альянс заявил, что это был «небезопасный маневр».