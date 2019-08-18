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Ряд дорог и достопримечательностей Хельсинки перекроют из-за визита Путина
10:44   18 Августа 2019
Россия

Путин напомнил, что Чебоксары веками были крупным торговым портом Поволжья

Путин напомнил, что Чебоксары веками были крупным торговым портом Поволжья

Российский президент Владимир Путин поздравил чебоксарцев с 550-м юбилеем города. Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля 18 августа.

Он указал, что первое упоминание о Чебоксарах в летописях датируется 1469 годом. Многие века город был ключевым центром Поволжья в экономической, торговой и культурной сферах. В его истории множество славных страниц, поколений и известных людей, в частности военачальники, космонавты и ученые.

«Отрадно, что его жители берегут межнациональное согласие, приумножают традиции созидательного, добросовестного труда, стремятся внести свой вклад в благополучие родного города, Чувашской Республики и всей России», — отметил глава РФ.

Сейчас Чебоксары стали красивым и современным городом, который имеет значительный потенциал в областях промышленности, науки и образования. Здесь, отметил Путин, хорошо развиты социальная и транспортная инфраструктуры. Населенный пункт обладает «богатейшим культурным и духовным наследием».

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Автор: Анна Манц
#путин #чебоксары

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