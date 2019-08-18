США выделили деньги на разработку запрещенных ракет за год до выхода из ДРСМД

Вашингтон заложил в бюджет средства на разработку запрещенных ракет средней и малой дальности за год до выхода из ДРСМД, заявил глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1».

Министр уверен, что американцы искали повод, чтобы покинуть соглашение.

«Когда поняли, что нет такого повода, то сказали: «Нет, давайте скажем, что вот об этой ракете мы ничего не знаем, мы приостанавливаем, потом выходим из этого соглашения», — продолжил он.

А в этот же период, буквально за восемь месяцев до выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, в бюджете появились деньги на создание этих вооружений.

«Утвержденные, выделенные и направленные на начало разработки этих ракет», — добавил Шойгу.

20 октября 2018 года президент Штатов Дональд Трамп заявил о выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за «нарушений» со стороны России. 2 февраля он заявил о желании создать новый улучшенный документ с большим количеством участников.

В этот же день российский президент Владимир Путин решил зеркально ответить американской стороне на приостановку договоренностей. К тому же, он распорядился прекратить попытки инициирования переговоров, чтобы дождаться «пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог». Этого не произошло и 3 июля глава РФ подписал указ о приостановке договора.

2 августа действие соглашения официально прекратилось. В российском МИД подчеркнули, что это произошло по инициативе Штатов.