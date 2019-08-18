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10:26   18 Августа 2019
Россия

США выделили деньги на разработку запрещенных ракет за год до выхода из ДРСМД

США выделили деньги на разработку запрещенных ракет за год до выхода из ДРСМД

Вашингтон заложил в бюджет средства на разработку запрещенных ракет средней и малой дальности за год до выхода из ДРСМД, заявил глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1».

Министр уверен, что американцы искали повод, чтобы покинуть соглашение.

«Когда поняли, что нет такого повода, то сказали: «Нет, давайте скажем, что вот об этой ракете мы ничего не знаем, мы приостанавливаем, потом выходим из этого соглашения», — продолжил он.

А в этот же период, буквально за восемь месяцев до выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, в бюджете появились деньги на создание этих вооружений.

«Утвержденные, выделенные и направленные на начало разработки этих ракет», — добавил Шойгу.

США выделили деньги на разработку запрещенных ракет за год до выхода из ДРСМД

20 октября 2018 года президент Штатов Дональд Трамп заявил о выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за «нарушений» со стороны России. 2 февраля он заявил о желании создать новый улучшенный документ с большим количеством участников.

В этот же день российский президент Владимир Путин решил зеркально ответить американской стороне на приостановку договоренностей. К тому же, он распорядился прекратить попытки инициирования переговоров, чтобы дождаться «пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог». Этого не произошло и 3 июля глава РФ подписал указ о приостановке договора.

2 августа действие соглашения официально прекратилось. В российском МИД подчеркнули, что это произошло по инициативе Штатов.

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Автор: Анна Манц
#сша #минобороны #шойгу #дрсмд

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