Отличия российского и американского флотов обозначили National Interest

Российский военно-морской флот делает ставку на небольшие судна с усиленной огневой мощью, флот США предпочитает большие корабли, удобные для политики вмешательства в другие страны, сообщает журнал National Interest.

Издание рассмотрело малый ракетный корабль «Смерч», вооруженный 30- и 76-миллиметровыми артустановками, малые ракеты класса «земля-воздух» и противокорабельные ракеты «Уран».

По информации американского издания, у ВМФ РФ менее тридцати крупных океанских фрегатов, эсминцев и крейсеров, зато более 150 небольших кораблей. ВМФ США, напротив, имеет в распоряжении более десяти небольших судов и более ста крупных. Выбор в пользу больших кораблей делается из-за особенностей американской интервенционистской внешней политики, предполагающей частое геополитическое вмешательство.

«Американский и российский флот представляют собой противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны», — говорится в публикации.

Ранее американский журнал после парада ВМФ в Петербурге заявил, что концентрация на малых, эффективных кораблях поддержит масштабное обновление российского флота.