Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Шойгу заявил, что Россия не «задирала» США полетами на Чукотку

Шойгу заявил, что Россия не «задирала» США полетами на Чукотку

Туристический автобус с китайцами попал в ДТП в Москве

Туристический автобус с китайцами попал в ДТП в Москве
Экс-депутат Рады обнародовал отчет о преступлениях ВСУ на Донбассе

Экс-депутат Рады обнародовал отчет о преступлениях ВСУ на Донбассе

 Порошенко рассказал о вещах, «пугающих» Россию

Порошенко рассказал о вещах, «пугающих» Россию
Times сообщили о дефиците в Британии в случае жесткого выхода из ЕС

Times сообщили о дефиците в Британии в случае жесткого выхода из ЕС

Ряд дорог и достопримечательностей Хельсинки перекроют из-за визита Путина

Ряд дорог и достопримечательностей Хельсинки перекроют из-за визита Путина
Шойгу заявил, что Россия не «задирала» США полетами на Чукотку

Шойгу заявил, что Россия не «задирала» США полетами на Чукотку

Туристический автобус с китайцами попал в ДТП в Москве

Туристический автобус с китайцами попал в ДТП в Москве
Экс-депутат Рады обнародовал отчет о преступлениях ВСУ на Донбассе

Экс-депутат Рады обнародовал отчет о преступлениях ВСУ на Донбассе

 Порошенко рассказал о вещах, «пугающих» Россию

Порошенко рассказал о вещах, «пугающих» Россию
Times сообщили о дефиците в Британии в случае жесткого выхода из ЕС

Times сообщили о дефиците в Британии в случае жесткого выхода из ЕС

Ряд дорог и достопримечательностей Хельсинки перекроют из-за визита Путина

Ряд дорог и достопримечательностей Хельсинки перекроют из-за визита Путина
10:35   18 Августа 2019
Россия

Отличия российского и американского флотов обозначили National Interest

Отличия российского и американского флотов обозначили National Interest

Российский военно-морской флот делает ставку на небольшие судна с усиленной огневой мощью, флот США предпочитает большие корабли, удобные для политики вмешательства в другие страны, сообщает журнал National Interest. 

Издание рассмотрело малый ракетный корабль «Смерч», вооруженный 30- и 76-миллиметровыми артустановками, малые ракеты класса «земля-воздух» и противокорабельные ракеты «Уран».

По информации американского издания, у ВМФ РФ менее тридцати крупных океанских фрегатов, эсминцев и крейсеров, зато более 150 небольших кораблей. ВМФ США, напротив, имеет в распоряжении более десяти небольших судов и более ста крупных. Выбор в пользу больших кораблей делается из-за особенностей американской интервенционистской внешней политики, предполагающей частое геополитическое вмешательство.

«Американский и российский флот представляют собой противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны», — говорится в публикации.

Отличия российского и американского флотов обозначили National Interest

Ранее американский журнал после парада ВМФ в Петербурге заявил, что концентрация на малых, эффективных кораблях поддержит масштабное обновление российского флота.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #сша #вмф #политика #корабли #новости #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...