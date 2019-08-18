РФ разместит нарушающие ДРСМД ракеты только в ответ на аналогичный шаг США

Россия не собирается размещать в Азии или Европе ракеты, которые нарушают Договор о РСМД, пока этого не сделают США. Об этом заявил глава российского министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1».

«Если вы [американцы] хотите договариваться, то надо договариваться. Если такого желания нет, то на каком-то этапе надо перестать лукавить и сказать, что мы [США] больше ни о чем договариваться не хотим, мы будем ставить их [ракеты, запрещенные ДРСМД,] в Азии, в других регионах», — сказал он.

Вместе с тем, Москва все еще открыта к диалогу насчет Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

«Мы придерживаемся того, что пока не появятся такие системы в Европе, мы ничего делать там не будем, и у нас не появятся [подобные вооружения в регионе]», — добавил министр.

Ранее американский посол указал, что Вашингтон не планирует размещение подобных вооружений на европейской территории. К тому же, позиция Пентагона заключается в том, что если и понадобится предпринять такое действие, то ракеты появятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но не в Европе.

20 октября 2018 года президент Штатов Дональд Трамп заявил о выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за «нарушений» со стороны России. 2 февраля он заявил о желании создать новый улучшенный документ с большим количеством участников.

В этот же день российский президент Владимир Путин решил зеркально ответить американской стороне на приостановку договоренностей. К тому же, он распорядился прекратить попытки инициирования переговоров, чтобы дождаться «пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог». Этого не произошло и 3 июля глава РФ подписал указ о приостановке договора.

2 августа действие соглашения официально прекратилось. В российском МИД подчеркнули, что это произошло по инициативе Штатов.