IKEA создала подразделение для внедрения технологий «умного дома»
Шведская торговая сеть IKEA намерена активизировать работу над созданием собственных продуктов для «умного дома». Согласно заявлению на сайте, для этого было создано отдельное структурное подразделение.
Проект получит дополнительное финансирование. В публикации сказано, что данное отделение станет самым масштабным с момента запуска Children's IKEA. В его главе встал Бьорн Блок. Он отметил, что магазин хочет предлагать товары, которые улучшат домашний быт покупателей.
«Для этого мы должны обратиться к продуктам и решениям, выходящим за рамки привычного представления о домашней обстановке», — указано в пресс-релизе.
Стоит отметить, что впервые о внедрении технологий для «умного дома» шведская компания объявила еще в 2012 году. Тогда же был запущен проект под названием IKEA Home smart. На данный момент сеть выпустила устройства для беспроводной подзарядки смартфонов, а также системы «умных» света и звука.