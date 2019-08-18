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9:39   18 Августа 2019
Россия

Шойгу был бы рад видеть страны НАТО среди участников «АрМИ»

Шойгу был бы рад видеть страны НАТО среди участников «АрМИ»

Глава министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу пригласил страны Североатлантического альянса поучаствовать в Армейских международных играх. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

«Мы рады будем видеть на наших играх любую из стран НАТО и рады будем посмотреть на их технику и на что они способны», — сказал он.

Министр отметил, что лучше понять это в таком формате, нежели ждать какой-либо другой возможности. Многие ответили положительно на соответствующее приглашение. Из-за этого даже хотели сделать два дивизиона, ведь у ряда государств, в частности Италии, колесные танки.

«По разным каналам посылают сигналы: «Мы придем, мы обязательно будем, мы хотим участвовать». Многие транслируют [АрМИ] по своим каналам, показывают, рассказывают», — поделился Шойгу.

 

3 августа генерал российской армии на военном полигоне «Алабино» в Подмосковье открыл пятые юбилейные Армейские игры. Они завершились 17 августа. На территориях Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, России и Узбекистана провели 31 конкурс.

Так, на испытании «Мастер-оружейник» военнослужащие из России заняли второе место. Мероприятие проходило на китайской тренировочной базе Корла в Синьцзянском военном округе. Шести командам было дано задание отбуксировать технику, провести необходимые ремонтные работы и произвести контрольный выстрел.

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Автор: Анна Манц
#нато #минобороны #шойгу #арми-2019

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