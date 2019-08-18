Шойгу был бы рад видеть страны НАТО среди участников «АрМИ»

Глава министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу пригласил страны Североатлантического альянса поучаствовать в Армейских международных играх. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

«Мы рады будем видеть на наших играх любую из стран НАТО и рады будем посмотреть на их технику и на что они способны», — сказал он.

Министр отметил, что лучше понять это в таком формате, нежели ждать какой-либо другой возможности. Многие ответили положительно на соответствующее приглашение. Из-за этого даже хотели сделать два дивизиона, ведь у ряда государств, в частности Италии, колесные танки.

«По разным каналам посылают сигналы: «Мы придем, мы обязательно будем, мы хотим участвовать». Многие транслируют [АрМИ] по своим каналам, показывают, рассказывают», — поделился Шойгу.

3 августа генерал российской армии на военном полигоне «Алабино» в Подмосковье открыл пятые юбилейные Армейские игры. Они завершились 17 августа. На территориях Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, России и Узбекистана провели 31 конкурс.

Так, на испытании «Мастер-оружейник» военнослужащие из России заняли второе место. Мероприятие проходило на китайской тренировочной базе Корла в Синьцзянском военном округе. Шести командам было дано задание отбуксировать технику, провести необходимые ремонтные работы и произвести контрольный выстрел.