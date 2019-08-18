Экс-депутат Рады обнародовал отчет о преступлениях ВСУ на Донбассе

Сканы отчетов о преступлениях бойцов украинских Вооруженных сил появились на странице Facebook бывшего депутата Верховной Рады Алексея Журавко, который членствовал в Партии регионов.

«Сегодня мне попали в руки очень интересные документы. Отчет о правонарушениях ВСУ в отношении гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах», — сказано в публикации.

По утверждению экс-парламентария, в документах написано о росте правонарушений против гражданских. Он привел ряд самых резонансных, по его мнению, преступлений военных, среди которых есть умышленные убийства, насилие и грабеж. Журавко перевел на русский язык один из документов, адресованных главе министерства обороны Украины Степану Полтораку.

«Вследствие правонарушений с участием военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины всего погибло 60 гражданских лиц (2014 — 23, 2015–37)», — гласит он.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с войной на Украине. Однако киевские военнослужащие не следуют им и практически ежедневно обстреливают территорию Донбасса.