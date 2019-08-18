При падении легкомоторного самолета на дом в США погиб один человек

Один человек погиб при падении небольшого самолета на жилой дом в штате Нью-Йорк, сообщает местный филиал телеканала ABC.

Федеральное авиационное управление США уведомляет, что на борту самолета Cessna 303 находились трое человек, погибший был одним них. Два других человека остались живы. О том, получили ли они ранения, не сообщается.

После падения двухмоторного самолета на дом около города Покипси в здании начался пожар. В нем были трое человек: две женщины и мужчина. Одна из женщин была тяжело травмирована. Судьба мужчины пока неизвестна.

Воздушное судно вылетело из небольшого аэропорта на юге штата. Он должен был сесть около Покипси. Авиационное управление проводит расследование в связи с инцидентом.

Ранее СМИ сообщали, что ведущая местных новостей Нового Орлеана Нэнси Паркер погибла при крушении самолета.