Количество жертв взрыва на свадьбе в Кабуле увеличилось до 63 человек

Число жертв взрыва на свадьбе в Кабуле увеличилось до 63 человек, сообщает Tolo News со ссылкой на МИД Афганистана.

Ранее сообщалось о 40 погибших и более сотни пострадавших. По последним данным местного телеканала, число пострадавших превышает 180 человек.

Взрыв прогремел в субботу в 22:40 по местному времени (21:40 по московскому) в свадебном зале, расположенном на западе столицы Афганистана. Смертник привел в действие взрывное устройство. По словам очевидцев, в этот момент в помещении были десятки человек.

Радикальное исламисткое движение «Талибан» отвергло причастность к атаке. Другие группировки, действующие в регионе, не взяли на себя ответственность за инцидент.

В Афганистане продолжается противостояние сил правительства страны и боевиков радикального движения «Талибан», которое ранее овладело большей частью территорий в сельских районах страны, развернув наступление на крупные города. Свое влияние в регионе усилила террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена российским судом).