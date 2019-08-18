Эвакуация из-за паводка после тайфуна началась в Приморье

Около семи десятков человек в Приморском крае эвакуированы в пункты временного размещения из-за паводка в результате тайфуна «Кроса», сообщает администрация края.

Тайфун принес в районы края около семидесяти процентов месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. Было подтоплено около 530 придомовых территорий. Режим ЧС был введен в семи районах Приморья.

Администрация региона сообщает, что после ухода тайфуна в крае устраняются последствия дождей. Наиболее сложная обстановка сложилась в Октябрьском районе, где спасателям пришлось эвакуировать людей. На данный момент многие из них расселены по родственникам, 58 размещены в пунктах временного размещения района, еще пятеро - в Уссурийске.

Также в Лесозаводском городском в пионерлагере имени Горького развернут ПВР на сто мест. Сейчас в нем размещены три ребенка и одна женщина. В Дальнереченске организованы пять пунктов временного размещения. Также местный фермер приютил у себя сорок человек.