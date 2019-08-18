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6:40   18 Августа 2019
Весь мир

Протестующие в секторе Газа призывают ХАМАС к новым ударам по Израилю

Протестующие в секторе Газа призывают ХАМАС к новым ударам по Израилю

Протестующие собрались на севере сектора Газа с призывами к новым ракетным ударам по Израилю, сообщает газета The Jerusalem Post.

Ранее ночью военнослужащие израильской армии ликвидировали пятерых вооруженных палестинцев, пытавшихся пересечь линию разграничения на севере сектора Газа. Для ликвидации предполагаемых боевиков военные использовали танк и вертолет.

В пятницу вечером палестинские радикалы из сектора Газа в пятницу выпустили по территории Израиля ракету, которая была перехвачена израильской ПРО «Железный купол». В качестве ответа в субботу утром израильские самолеты нанесли удары по двум объектам движения ХАМАС в северной части сектора.

Позднее в субботу из сектора Газа были выпущены еще три ракеты по территории Израиля, две из которых снова были перехвачены системой ПВО.

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Автор: Олег Королев
#израиль #сектор газа

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