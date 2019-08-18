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6:02   18 Августа 2019
Весь мир

Американская полиция задержала 13 человек во время демонстраций в штате Орегон

Американская полиция задержала 13 человек во время демонстраций в штате Орегон

Полиция задержала 13 человек в ходе демонстраций ультраправых и их противников в американском городе Портленд (штат Орегон).

По данным полиции города, в демонстрациях участвовали около тысячи человек. В них участвовали около тысячи сотрудников полиции, обеспечивавших порядок.

В определенный момент противоборствующие группировки сошлись. Серьезных драк не прошло, травм никто не получил. Полиция в целях предотвращения возможных инцидентов конфисковала у участников встречи несколько самодельных щитов и дубинок.

Американский президент Дональд Трамп в субботу заявил, что внимательно наблюдает за протестами в Портленде. Также он сообщил, что рассматривает возможность признать «террористической организацией» ультралевых протестующих из группировки «Антифа». Политические оппоненты обвиняют Трампа в поддержке ультраправых организаций, но президент США это отрицает.

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Автор: Олег Королев
#сша #протесты #орегон

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