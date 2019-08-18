Украинский депутат восхитился подвигом российских пилотов А321

Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев восхитился подвигом российских пилотов самолета А321, экстренно приземлившегося на кукурузном поле в Подмосковье. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Политик заявил, что гордится экипажем воздушного судно. Он заявил, что нормальные люди не судят по национальности.

Мураев отметил, что «просто гордится людьми, совершившими подвиг». Он выразил уважение людям, которые «не струсили и просто смогли» спасти жизни людей.

В минувший четверг на летевший из московского аэропорта Жуковский в Симферополь самолет А321 «Уральских авиалиний» после старта рейса столкнулся со стаей птиц, которые попали в двигатели лайнера. Пилоты экстренно приземлились в кукурузном поле, расположенном неподалеку от деревни Рыбинское.

Пилотам удалось приземлить самолет с выключенными двигателями и убранными шасси. Пассажиры были эвакуированы по надувным трапам. В результате инцидента никто не погиб, за медпомощью обратились 76 человек.