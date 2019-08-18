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5:11   18 Августа 2019
Россия

Число подтопленных домов в Хабаровске увеличилось в десять раз

Число подтопленных домов в Хабаровске увеличилось в десять раз

Число жилых домов в Хабаровске, оказавшихся потопленными, увеличилось в десять раз. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Ранее днем сообщалось, что вышедшая из берегов река Амур затопила в Хабаровске четыре дома.

По последним данным, уровень воды поднялся на семь сантиметров и составил 589 сантиметров. В результате прохождения циклона число подтопленных жилых домов увеличилось до 37, затопило 151 приусадебный участок и семь земельных участков.

Также сообщается, что в Хабаровском районе в селе Корсаково-2 подтоплены 12 домов, 41 дачный и 149 земельных участков. Также подтоплены десять дворов, 123 земельных и 49 дач, а также шесть участков дорог. В городе Бикин подтоплены 35 домов, 75 приусадебных участков. Также затронуты села в Бикинском и Нанайском районах.

Ранее стало известно, что пришедший со стороны Японии тайфун «Кроса» на некоторое время оставил без электричества более семи тысяч человек в девяти населенных пунктах Сахалинской области.

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Автор: Олег Королев
#паводок #тайфун #хабаровский край

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