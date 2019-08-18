Жертвами взрыва на свадьбе в Афганистане стали 40 человек

Четыре десятка человек погибли в результате взрыва в ходе празднования свадьбы на западе столицы Афганистана, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

Ранее МВД Афганистана сообщило, что в субботу в 22:40 по местному времени (21:40 мск) в одном из свадебных залов Кабула произошел взрыв. Очевидцы рассказали, что в этот момент в помещении были десятки человек. Пострадавших доставили в больницу.

По информации Tolo News, по меньшей мере погибли 40 человек. Также сообщается, что пострадали более сотни.

Информации о том, является ли взрыв терактом, не поступало. Ответственность на себя не взяла ни одна из действующих в стране террористических группировок.

В субботу четыре человека погибли, еще 16 пострадали в результате взрыва газа в ресторане в китайской провинции Ляонин. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки жидкого газа.