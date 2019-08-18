Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом в Перми

Пермские следователи завели уголовное дело по факту ДТП с маршруткой в Перми, в результате которого погиб один человек и пострадали 32. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СКР.

В субботу днем автобус НефАЗ, ехавший из центра города в микрорайон Гайва, врезался в стену компании-производителя бетонных конструкций ЖБК-7. В результате автобус получил значительные повреждения. По предварительным данным, дорожная авария случилась из-за неисправности машины.

В результате ДТП погибла женщина. Травмы получили 32 человека, все они госпитализированы. В числе пострадавших - десять несовершеннолетних, девять из них находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние еще одного ребенка оценивается как тяжелое. Пять взрослых находятся в тяжелом состоянии.

Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее сообщалось, что краевой главк МВД возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Мэр города Дмитрий Самойлов поручил департаменту транспорта отстранить перевозчика, занятого на шести маршрутах, от работы до окончания следствия.