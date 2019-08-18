Минздрав РФ предложил метод снижения числа несчастных случаев на производстве

Минздрав РФ предлагает работодателям проверять сотрудников на употребление алкоголя для снижения числа несчастных случаев на производстве, говорится в программе «Укрепление здоровья работающих».

Согласно плану ведомства, на местах предлагается организовать тестирование сотрудников на употребление алкоголя. Целью тестирования является снижение числа несчастных случаев на производстве.

Предполагается, что для этого будет применяться алкотестер. Также в министерстве предлагают работодателям организовывать безалкогольные корпоративные мероприятия.

В субботу Минздрав РФ предложил работодателям бороться с курением сотрудников через штрафы и систему поощрений. В частности, предлагается определять, насколько нужно снижать зарплату, исходя из количества и длительности перекуров.