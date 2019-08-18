Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Число подтопленных домов в Хабаровске увеличилось в десять раз

Число подтопленных домов в Хабаровске увеличилось в десять раз

 Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом в Перми

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом в Перми
Порошенко рассказал о вещах, «пугающих» Россию

Порошенко рассказал о вещах, «пугающих» Россию

 Бизнесмен из США обвинил Порошенко в многомиллиардной краже на посту президента

Бизнесмен из США обвинил Порошенко в многомиллиардной краже на посту президента
Украинский депутат восхитился подвигом российских пилотов А321

Украинский депутат восхитился подвигом российских пилотов А321

 Жертвами взрыва на свадьбе в Афганистане стали 40 человек

Жертвами взрыва на свадьбе в Афганистане стали 40 человек
Число подтопленных домов в Хабаровске увеличилось в десять раз

Число подтопленных домов в Хабаровске увеличилось в десять раз

 Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом в Перми

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом в Перми
Порошенко рассказал о вещах, «пугающих» Россию

Порошенко рассказал о вещах, «пугающих» Россию

 Бизнесмен из США обвинил Порошенко в многомиллиардной краже на посту президента

Бизнесмен из США обвинил Порошенко в многомиллиардной краже на посту президента
Украинский депутат восхитился подвигом российских пилотов А321

Украинский депутат восхитился подвигом российских пилотов А321

 Жертвами взрыва на свадьбе в Афганистане стали 40 человек

Жертвами взрыва на свадьбе в Афганистане стали 40 человек
3:52   18 Августа 2019
Россия

Минздрав РФ предложил метод снижения числа несчастных случаев на производстве

Минздрав РФ предложил метод снижения числа несчастных случаев на производстве

Минздрав РФ предлагает работодателям проверять сотрудников на употребление алкоголя для снижения числа несчастных случаев на производстве, говорится в программе «Укрепление здоровья работающих».

Согласно плану ведомства, на местах предлагается организовать тестирование сотрудников на употребление алкоголя. Целью тестирования является снижение числа несчастных случаев на производстве.

Предполагается, что для этого будет применяться алкотестер. Также в министерстве предлагают работодателям организовывать безалкогольные корпоративные мероприятия.

В субботу Минздрав РФ предложил работодателям бороться с курением сотрудников через штрафы и систему поощрений. В частности, предлагается определять, насколько нужно снижать зарплату, исходя из количества и длительности перекуров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#минздрав рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...