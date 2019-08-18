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3:40   18 Августа 2019
Весь мир

Президент Сербии пригласил Шойгу в Белград

Президент Сербии пригласил Шойгу в Белград

Сербский президент Александар Вучич передал министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу приглашение посетить Белград.

На встрече с Шойгу министр обороны Сербии Александар Вулин сообщил, что сербский лидер передает самые теплые приветствия и его личное приглашение посетить сербскую столицу, чтобы Шойгу мог лично увидеть, как далеко ушла сербская армия благодаря личному участию российского министра.

Также Вулин заявил, что чем будет боеспособнее армия Сербии, тем больше будет мира на Балканах.

При этом сербский министр отметил, что Сербия в военном смысле будет оставаться нейтральным государством. Он подчеркнул, что пока страной руководит президент Вучич, она не будет членом НАТО и она сама будет выбирать друзей и принимать решения, как ей поступать.

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Автор: Олег Королев
#шойгу #сербия

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