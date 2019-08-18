Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Нью-Йорке

Самолет Cessna 303 упал на жилой дом в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает телеканал NBC.

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FFA), двухмоторный самолет с тремя пассажирами на борту врезался в жилой двухэтажный дом в округе Датчесс. Инцидент произошел в в субботу в 16:28 по местному времени (23:28 по Москве).

Федеральное управление гражданской авиации и полиция не предоставили сведений о пострадавших пассажирах или жильцах дома.

На данный момент FAA и национальный совет по безопасности на транспорте занимаются расследованием инцидента.

На прошлой неделе во вторник вечером легкомоторный самолет Piper разбился на склоне горы Кармо в североитальянской области Лигурия, оба пилота погибли. Погибших начали искать после того, как их родственники забили тревогу из-за того, что пассажиры самолета перестали отвечать на звонки.