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3:08   18 Августа 2019
Россия

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Нью-Йорке

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Нью-Йорке

Самолет Cessna 303 упал на жилой дом в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает телеканал NBC.

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FFA), двухмоторный самолет с тремя пассажирами на борту врезался в жилой двухэтажный дом в округе Датчесс. Инцидент произошел в в субботу в 16:28 по местному времени (23:28 по Москве).

Федеральное управление гражданской авиации и полиция не предоставили сведений о пострадавших пассажирах или жильцах дома.

На данный момент FAA и национальный совет по безопасности на транспорте занимаются расследованием инцидента.

На прошлой неделе во вторник вечером легкомоторный самолет Piper  разбился на склоне горы Кармо в североитальянской области Лигурия, оба пилота погибли. Погибших начали искать после того, как их родственники забили тревогу из-за того, что пассажиры самолета перестали отвечать на звонки.

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Автор: Олег Королев
#сша #нью-йорк #крушение самолета

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