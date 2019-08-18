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2:54   18 Августа 2019
Россия

Авиалесоохрана отчитались о тушении пожаров в российских лесах за день

Авиалесоохрана отчитались о тушении пожаров в российских лесах за день

Площадь лесных пожаров в России уменьшилась за прошедшие сутки на 54 529 гектаров, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировано 112 лесных пожаров площадью 158 870 гектаров, где проводилось тушение. За минувшие сутки ликвидировано 53 лесных пожара на площади 58 809 гектаров.

Согласно данным на полночь воскресенья, на территории РФ действовало 75 лесных пожаров на площади 104 341 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению.

Наибольшая площадь пожаров наблюдается в Красноярском крае (104 341 гектар) и в Иркутской области (35,1 тысяч гектаров).

В Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии продолжает действовать режим ЧС.

Ранее сообщалось, что количество природных пожаров на территории заповедников в Иркутской области и Бурятии сократилось до четырех.

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Автор: Олег Королев
#сибирь #авиалесоохрана #лесные пожары

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